- Parlamentul israelian a respins miercuri un proiect de lege vizand interdictia ca o persoana inculpata, precum premierul Benjamin Netanyahu, sa formeze un guvern, in urma unui vot care a scos totusi la iveala tensiunile din fragila coalitie guvernamentala, relateaza AFP. Deputatii s-au…

- Mii de israelieni s-au adunat sâmbata în fata resedintei din Ierusalim a prim-ministrului Benjamin Netanyahu, cerându-i sa demisioneze, pe fondul acuzatiilor de coruptie si al raspunsului guvernului sau la criza provocata de noul coronavirus, relateaza Reuters, citat de news.ro. „Timpul…

- Hezbollah a desfașurat luni o operațiune împotriva forțelor militare israeliene la granița dintre Liban și Israel, au anunțat surse libaneze citate de Reuters.Armata israeliana a afirmat ca a avut loc un „incident de securitate” la granița cu Libanul iar media din țara a relatat…

- Audierile in cadrul procesului pentru coruptie al premierului Benjamin Netanyahu au fost reluate ieri dupa o pauza de doua luni, pe fondul intensificarii protestelor impotriva coruptiei si a modului in care a fost gestionata criza cauzata de noul tip de coronavirus in Israel, informeaza Reuters, citat…

- Parlamentul federal al Belgiei a adoptat, in noaptea de joi spre vineri, o rezolutie care solicita guvernului tarii sa pregateasca o lista de ''contramasuri'' in cazul anexarii unei parti a teritoriilor palestiniene de Israel, informeaza postul public de radio si televiziune belgian…

- Va fi, sau nu va fi? Și, daca da, cum? Negocierile se intensifica cu o saptamâna înainte de o scadența esențiala pentru controversatul proiect israelian de anexare a unor teritorii din Cisiordania ocupata, care ar putea readuce chestiunea palestiniana în centrul dezbaterilor internaționale,…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a declarat ca se va opune anexarii zonelor din Cisiordania in care locuiesc multi palestinieni, informeaza joi site-ul de stiri israelian N12, preluat de dpanoteaza Agerpres. Potrivit informatiei, Gantz si-a exprimat convingerea, in timpul unei intalniri…

