Parlamentul israelian alege, miercuri, un succesor al presedintelui Reuven Rivlin, intre o activista cunoscuta pentru credinta sa si un fost lider al opozitiei cu experienta in politica, relateaza DPA.



Castigatorul va prelua pe 9 iulie acest post in mare parte onorific.



Inaintea alegerilor, mass-media israeliene au subliniat diferentele dintre cei doi candidati.



Miriam Peretz, o profesoara nascuta la Casablanca si emigrata in Israel in copilarie, cu doi dintre fii ucisi intr-un conflict armat, este vazuta drept candidatul mai modest. Ea este respectata de multi…