Autoritati israeliene si ONG-uri au curatat duminica litoralul israelian de la Marea Mediterana dupa descoperirea uneia dintre cele mai mari scurgeri de petrol din istoria tarii, informeaza AFP.

- Cerința de monitorizare a soferilor profesioniști online Arhiva foto: Razvan Stancu Transportatorii români le solicita autoritatilor introducerea unui formular online care sa permita monitorizarea soferilor profesionisti, dar si a pasagerilor care ajung în…

- Actul normativ este semnat de ministrul sanatatii, Vlad Vasile Voiculescu si ministrul afacerilor interne, Lucian Nicolae BodeIn Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 73 din 20 ianuarie a fost publicat Ordinul nr. 23 15 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului…

- Untold, devenit un ul dintre cele mai mari festivaluri muzicale din Europa, lanseaza acest nou concept, oferta nemaiintalnita la noi, de acesta data pe un imens vas de croaziera. La bordul vasului se vor imbarca in cele cinci zile de distracție (9-13 iunie), mari dj ai lumii, care vor fi completați…

- Aristotel Bunescu Am debutat in presa cu articolul ,,Pianul de sticla”, intr-un ziar școala in anul 1974. Urmatorul debut a fost la Agenția Naționala de Presa AGERPRES cu o știre economica. A mai fost primul pas in presa naționala pe hartie, la un cotidian al tineretului. Țin minte și acum senzația…

Presedintele Klaus Iohannis sustine incepand cu ora 17.00, o declaratie de presa, dupa sedinta de la Palatul Cotroceni cu ministrii Apararii, Sanatatii si de Interne.Principalul subiect a fost cel al campaniei de vaccinare anti coronavirus.La intalnirea de la Cotroceni, care a inceput la ora 14,00,…

Presedintele Klaus Iohannis va avea luni, la Palatul Cotroceni, o sedinta cu ministrii Apararii, Sanatatii si de Interne, pentru a clarifica toate aspectele care tin de campania de vaccinare anti-COVID.

