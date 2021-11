Stiri pe aceeasi tema

- O strabunica in varsta de 86 de ani a fost incoronata marti "Miss Holocaust Survivor" in cadrul unui concurs anual de frumusete organizat in Israel in onoarea femeilor care au indurat ororile genocidului nazist, informeaza Reuters miercuri. Zece concurente - cu varste cuprinse intre 79 si…

- Romania, alaturi de Israel, Cipru și Bulgaria, ar putea intra in programul Visa Waiver, care permite cetațenilor sa calatoreasca in SUA fara viza pentru o perioada de pana la 90 de zile, relateaza Reuters. „Avem patru candidati: Israel, Cipru, Bulgaria si Romania”, a spus Alejandro Mayorkas, secretarul…

- Comitetul stiintific care supravegheaza campania de vaccinare anti-COVID (JCVI) din Marea Britanie a anuntat vineri ca nu recomanda vaccinarea anti-COVID a tuturor copiilor cu varsta intre 12 si 15 ani. Experții prefera o abordare precauta in cazul copiilor aflati intr-o stare buna de sanatate din cauza…