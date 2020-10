Stiri pe aceeasi tema

- India a declarat astazi 88.600 de noi contagieri si a atins in total 5,9 milioane de cazuri de coronavirus, devenind a doua tara cea mai afectata din lume dupa SUA, relateaza agerpres , citand EFE. Numarul deceselor de COVID-19 in aceasta tara cu 1,35 miliarde de locuitori a ajuns la 94.503, dintre…

- Ministerul Sanatatii din Iran a anuntat marti 3.712 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 ore, cel mai mare numar zilnic inregistrat dupa luna februarie. Numarul total de infectari a ajuns la 429.193 la nivel national, relateaza Reuters. Pe 19 februarie, guvernul iranian a anuntat public primele…

- Ministerul Sanatatii din Iran a anuntat marti 3.712 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 ore, cel mai mare numar zilnic inregistrat dupa luna februarie, numarul total de infectari cu COVID-19 ajungand astfel la 429.193 la nivel national, relateaza Reuters. Pe 19 februarie, guvernul iranian…

- Cabinetul Netanyahu a aprobat inchiderea tarii si revenirea la starea de urgenta, incepand de vineri, pana pe 9 octombrie, potrivit TheGuardian. Benjamin Netanyahu, premierul din Israel, a declarat ca cetatenii vor fi obligati sa isi limiteze mobilitatea la 500 de metri in jurul caselor. Scolile…

- Dupa mai multe saptamani in care Prahova s-a aflat, constant, intre județele cu cele mai multe cazuri confirmate, situația pare sa se fi stabilizat, iar in prezent raportarile oficiale arata un numar de cazuri noi depistate cam la jumatate fața de perioada de varf.

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca la nivelul actual de cazuri zilnice de infectare cu noul coronavirus, inregistrate in ultimele doua saptamani, pot fi organizate alegerile locale. ‘Daca ne uitam la evolutia in ultimele doua saptamani, putem constata ca am reusit sa oprim cresterea. Este un…

- "Capacitatea noastra de testare este limitata și Guvernul eșueaza in a crește capacitatea de testare, dupa cum vedem. In aceste condiții, singura varianta disponibila ar fi sa testeze saptamanal populațiile santinela, populațiile care sunt in contact cu numar mare de oameni - personal medical, șofer…

- La finalul lunii iunie, Israelul a reluat supravegherea retelelor de telefonie mobila in cadrul masurilor de limitare a raspandirii noului coronavirus. In saptamana urmatoare, zeci de mii de oameni au primit un mesaj in care erau informati ca intrasera in contact cu un caz de COVID-19 si ca ar trebuie…