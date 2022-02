Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a inregistrat un numar record de cazuri grave de COVID-19, conform datelor oficiale date publicitatii sambata seara, transmite duminica DPA, potrivit Agerpres. Un total de 1.229 de pacienti grav bolnavi de COVID-19 sunt tratati in spitale - cel mai ridicat numar de pacienti de la inceputul…

- Un total de 1.229 de pacienti grav bolnavi de COVID-19 sunt tratati in spitale - cel mai ridicat numar de pacienti de la inceputul pandemiei, conform unui anunt al Ministerului Sanatatii de la Tel Aviv. Recordul anterior data din 26 ianuarie 2021, cand 1.185 de pacienti in stare grava se aflau in spitalele…

- Israelul a inregistrat un numar record de cazuri grave de COVID-19, 1.229, fiind cel mai mare numar de pacienti de la inceputul pandemiei, conform unui anunt al Ministerului Sanatatii de la Tel Aviv publicat sambata seara, informeaza Agerpres , care preia DPA. Precedentul record a fost inregistrat pe…

- Autoritațile din Israel au extins, miercuri, 26 ianuarie, eligibilitatea pentru a patra doza de vaccin anti-COVID-19, relateaza Reuters . Vor putea fi vaccinați cu doza suplimentara de ser și adulții cu varste mai mici de 60 de ani cu probleme de sanatate, ingrijitorii lor și alte persoane de peste…

- Un spital israelian a administrat, luni, doza a patra de vaccin impotriva COVID-19 unui grup de testare, in contextul in care statul din Orientul Mijlociu ia in considerare aprobarea acestei masuri pentru categoriile vulnerabile de populație, in incercarea de a depași creșterea numarului de infectari…

- In Danemarca, doza a treia de vaccin pentru persoanele cu varste peste 40 de ani va fi administrata la 4 luni și jumatate dupa a doua doza, a anunțat luni autoritatea sanitara, transmite Reuters. Aceasta decizie, de administrare a rapelului la patru luni și nu la șase luni cat era planificat inițial,…

- Ministrul israelian al Sanatații, Nitzan Horowitz, a declarat, recent, ca a patra doza de vaccin este luata in considerare pentru a face fața celui de-al cincilea val al epidemiei, potrivit i24news, citat de Le Figaro. De altfel, in Israel a inceput vaccinarea copiilor cu varste intre 5 și 11 ani. ”Nu…

- Numarul pacienților de la secțiile de Terapie Intensiva a crescut din nou, la nivelul județului Cluj. Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 7,55;In ultimele 24 de ore, 371 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;Total numar…