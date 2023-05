Stiri pe aceeasi tema

- O multime de israelieni a coborat sambata seara pe strazile din Tel Aviv, pentru a 20-a saptamana consecutiv, pentru a protesta fata de reforma justitiei dorite de guvernul lui Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. CITESTE SI Premierul italian a pleacat de la summitul G7 mai devreme, din cauza inundatiior…

- Mii de persoane s-au adunat din nou joi la Tel Aviv si in alte orase din Israel pentru a manifesta impotriva reformei judiciare dorita de guvernul lui Benjamin Netanyahu si a protesta, intre altele, impotriva cresterii costului vietii, informeaza AFP.

- Israelienii au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv pentru a protesta fata de reforma justitiei dorite de guvernul lui Benjamin Netanyahu, inainte de deschiderea, luni, a sesiunii parlamentare, noteaza AFP.

- Israelienii au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv pentru a protesta fata de reforma justitiei dorite de guvernul lui Benjamin Netanyahu, inainte de deschiderea, luni, a sesiunii parlamentare, noteaza AFP, citat de Agerpres.De la anuntarea proiectului de reforma la inceputul lui ianuarie, zeci…

- Zeci de mii de israelieni au ieșit sambata (15 aprilie) pe strazile din Tel Aviv pentru a protesta impotriva reformei judiciare a guvernului. Imagini filmate cu drona arata cum mulțimea masiva de oameni se revarsa peste o intersecție principala din Tel Aviv, care a devenit principalul loc al protestelor,…

- In Israel, manifestații impotriva reformei judiciare vor avea loc din nou in seara zilei de astazi, au declarat organizatorii, in pofida anunțului facut de prim-ministrul Benjamin Netanyahu de a ingheța pana in vara reforma, in favoarea dialogului intre partide, anunța Rador.Protestatarii anti-reforme…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Galant, a cerut, sambata seara, o pauza de o luna in procesul de reforma judiciara al guvernului, in contextul in care zeci de mii de israelieni continua sa manifeste la Tel Aviv impotriva acestui proiect controversat, informeaza AFP, citat de news.ro.In fiecare…

- Israelienii care se opun planurilor guvernului de a reforma sistemul de justitie participa la mitinguri de amploare in intreaga tara, pentru a douasprezecea saptamana consecutiv, informeaza Rador.In saptamana urmatoare se preconizeaza ca guvernul premierului Benjamin Netanyahu va intreprinde noi…