- Israelul a anuntat joi, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu fragil in Fasia Gaza cu Jihadul Islamic, ca a asasinat un comandant al gruparii jihadiste palestiniene, Rasmi Abu Malhous, intr-un atac aerian vizand o casa in enclava, in noaptea de miercuri spre joi, relateaza AFP.

- Aceste atacuri au crescut deja la 34 de morti si 111 raniti bilantul operatiunilor israeliene ce vizeaza incepand de marti elemente ale gruparii Jihadul Islamic, care la randul sau a tras peste 350 de rachete in directia Israelului, potrivit datelor armatei israeliene."Sase membri ai familiei…

- Gruparea palestiniana Jihadul Islamic a informat joi dimineața ca un acord cu Israelul privind încetarea focului la granița cu Fâșia Gaza, mediat de Egipt, a intrat în vigoare la ora 03:30 GMT (ora 05:30, ora României, n.r.), iar mai mulți martori au confirmat încetarea…

- Guvernul Israelului a avertizat miscarea islamista Hamas, care detine controlul asupra Fasiei Gaza, sa evite implicarea in confruntarile militare dintre organizatia Jihadul Islamic si armata israeliana, informeaza site-ul Ynetnews.com, potrivit Mediafax.Guvernul Benjamin Netanyahu a transmis…

- Organizația Jihadul Islamic în Palestina a prezentat miercuri mai multe condiții pe care Israelul ar trebui sa le respecte înaintea unei eventuale încetari a focului în Fâșia Gaza, informeaza Reuters, citat de Mediafax.Condițiile au fost prezentate de catre liderul…

- In orasele israeliene Netivot si Askelon au sunat sirenele pentru a avertiza populatia locala asupra atacurilor, potrivit unor informatii difuzate initial de armata. Armata a semnalat tiruri din Gaza si a indicat ca aviatia sa a bombardat si lovit o unitate a Jihadului islamic care lansase…

- Armata israeliana a asasinat marti, in Fasia Gaza, un comandat de rang inalt din cadrul gruparii plaestiniene Jihadul Islamic, care a replicat cu salve de obuze contra Israelului, unde mai multe orase erau in stare de alerta, alimentand temeri cu privire la o escaladare, relateaza AFP.

- Un palestinian a murit, iar altii au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse in timpul protestelor de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, afirma surse medicale citate de cotidianul Haaretz, anunța MEDIAFAX.