- Principalele doua partide din Israel au convenit ca pe 2 martie 2020 sa aiba loc alegeri daca nu se ajunge la un acord privind formarea unei coalitii guvernamentale pana miercuri la miezul noptii, transmit AFP si dpa, potrivit Agerpres. Likud, partidul premierului Benjamin Netanyahu, si Partidul…

- Gantz, liderul partidului Albastru si Alb (Kahol Lavan), a fost mandatat acum o luna de presedintele Israelului sa formeze o coalitie guvernamentala dupa ce Netanyahu nu a reusit sa faca acest lucru, in urma alegerilor din 17 septembrie. Termenul acordat lui Gantz in acest scop expira la miezul noptii.Benny…

- Naftali Bennett va prelua portofoliul apararii de la Netanyahu, care a detinut simultan pentru aproape un an aceasta functie si pe cea de prim-ministru.Scena politica din Israel este intr-un blocaj dupa doua alegeri neconcludente desfasurate in acest an. Partidul 'Albastru si Alb', al fostului…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin i-a incredintat miercuri lui Benny Gantz mandatul pentru formarea unui nou guvern, dupa esecul eforturilor premierului in exercitiu, Benjamin Netanyahu, de a asigura majoritatea pentru un nou cabinet, transmite Reuters, citata de Agerpres. Gantz, liderul partidului…

- Benny Gantz, principalul rival al lui Benjamin Netanyahu la legislativele israeliene, a lansat un apel miercuri dimineata la formarea unui guvern de uniune nationala, in timp ce sondajele realizate la iesirea de la urme plaseaza partidul sau aproape la egalitate cu Likud, al prim-ministrului Benjamin…

- Fostul ministru israelian Avigdor Lieberman, liderul unui partid considerat cheie pentru formarea viitorului guvern, a lansat un apel marti seara la formarea unui guvern de "uniune nationala" integrand formatiunile Likud, condusa de Benjamin Netanyahu, si Kahol Lavan (Albastru si Alb) a fostului…

- Israelienii au inceput sa voteze marti in alegeri legislative fara precedent, organizate pentru a doua oara in peste cinci luni. Se confrunta partidul Likud, al premierului Benjamin Netanyahu, si partidul Kahol Lavan (Albastru si Alb), al fostului sef de stat major israelian Benny Gantz.