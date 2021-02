Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a atras numeroase critici din cauza faptului ca au fost prelungite estimarile facute pentru momentul in care țara va reveni la normal. Israelul a luat decizia sa prelungeasca izolarea impotriva Covid-19 pentru inca cinci saptamani. Conform Reuters, noile tulpini…

- Sheldon Adelson, milionarul care a donat cele mai mari sume in campania electorala a lui Donald Trump, și proprietarul unuia dintre cele mai mari hoteluri și cazinouri din Las Vegas, a murit, luni, la varsta de 87 de ani. Adelson a murit luni seara din cauza unor complicații legate de tratamentul limfomului…

- Mogulul american al cazinourilor Sheldon Adelson și un susținator puternic al președintelui republican Donald Trump și al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, a decedat marți la varsta de 87 de ani, din cauza cancerului, anunța Reuters, citat de HotNews.Adelson iși luase saptamana trecuta…

- Mogulul american al cazinourilor Sheldon Adelson, unul dintre cei mai bogați oameni din lume și un susținator puternic al președintelui republican Donald Trump, a decedat marți la vârsta de 87 de ani, anunța Reuters.Adelson, care a condus cea mai mare companie de cazinouri din lume, Las…

- Audierea in care premierul israelian Benjamin Netanyahu urma sa compara in aceasta saptamana a fost fixata pentru data de 8 februarie, dupa ce a fost amanata din cauza carantinei instituite pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat luni politia israeliana, transmite AFP. …

- Netanyahu a fost inculpat in noiembrie 2019 de coruptie, frauda si abuz de incredere in trei dosare - o premiera pentru un sef de Guvern israelian in timpul mandatului. Procesul a inceput in mai 2020, cand Netanyahu a confirmat ca intelege acuzatiile care i se aduc. Prezenta sa nu a fost necesara la…

- Statele Unite vor lua masuri "imediate" impotriva organizatiilor legate de miscarea internationala anti-Israel 'Boicot, Dezinvestitii, Sanctiuni' (BDS), pe care o vor declara "antisemita", a afirmat joi, la Ierusalim, seful diplomatiei americane Mike Pompeo, potrivit AFP si DPA, informeaza AGERPRES.…

- Statele Unite vor lua masuri "imediate" impotriva organizatiilor legate de miscarea internationala anti-Israel 'Boicot, Dezinvestitii, Sanctiuni' (BDS), pe care o vor declara "antisemita", a afirmat joi, la Ierusalim, seful diplomatiei americane Mike Pompeo, potrivit AFP si DPA. "Astazi, vreau…