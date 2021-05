Stiri pe aceeasi tema

- Președintele partidului de centru-dreapta ”Yamina” din Israel, fostul ministru al Apararii, Naftali Bennett, a declarat ca partidul sau se va alatura guvernului de coaliție fara Benjamin Netanyahu. Yamina, o alianța a mișcarii de dreapta, are doar șase fotolii in Knessetul de 120 de locuri, dar asta…

- Liderul partidului israelian de extrema-dreapta Yamina, Naftali Bennett, si-a anuntat duminica sustinerea in favoarea unui ''guvern al schimbarii'' in Israel pentru a-l inlatura pe premierul Benjamin Netanyahu, o miscare ce ar putea insemna sfarsitul acestuia din urma la putere, relateaza…

- Liderul partidului israelian de extrema-dreapta Yamina, Naftali Bennett, si-a anuntat, duminica, sustinerea in favoarea unui ''guvern al schimbarii'' in Israel pentru a-l inlatura pe premierul Benjamin Netanyahu, o miscare ce ar putea insemna sfarsitul celui mai lung mandat de prim-ministru din istoria…

- Liderul partidului de extrema dreapta Yamina, Naftali Bennett, și-a exprimat duminica sprijinul crucial pentru o coaliție pentru a-l înlatura pe premierul Benjamin Netanyahu, în ceea ce ar fi sfârșitul unei ere politice. Decizia lui Bennett i-ar permite șefului opoziției Yair Lapid…

- Presedintele american Joe Biden i-a telefonat luni dupa-amiaza premierului israelian Benjamin Netanyahu si si-a exprimat sprijinul pentru un armistitiu, in conditiile in care luptele dintre Israel si Hamas au intrat in a doua saptamana, relateaza Reuters preluat de agerpres. ”Presedintele…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a oferit luni liderului dreptei radicale Naftali Bennett sa asigure in premiera functia de sef al guvernului, in cadrul unui eventual acord de rotatie la putere, informeaza AFP, in ajunul expirarii termenului limita pentru formarea unui nou guvern. Premierul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut miercuri liderilor partidelor de dreapta sa i se alature în formarea unei coaliții de guvernare, în primul sau discurs de dupa alegeri, potrivit AFP.La sfârșitul alegerilor legislative din 23 martie, Likud (dreapta), partidul lui…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu și aliații sai de dreapta nu au suficient sprijin pentru a forma urmatorul guvern, confirma rezultatele aproape finale ale alegerilor parlamentare israeliene publicate joi seara și citate de AFP.Cu 99,5% din buletinele de vot numarate, Likudul (dreapta)…