Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a laudat luni "pozitia ferma" a lui Donald Trump asupra Iranului dupa declaratii de o virulenta rara facute de presedintele SUA impotriva Teheranului, a anuntat...

- Donald Trump ii raspunde lui Rouhani care a amenințat cu ”mama tuturor razboaielor”. Președintele american a avertizat Iranul sa nu mai amenințe niciodata Statele Unite in caz contrar vor suporta consecințe grave. Dupa ce președintele Iranului, Hassan Rouhani a avertizat, duminica, statele lumi ca un…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a sustinut ca in tara sa este "toleranta zero" pentru antisemitism, adaugand ca guvernul sau va coopera cu Israelul in lupta impotriva fenomenului, joi, in timpul unei intalniri cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza dpa. "Suntem gata sa cooperam…

- Raportul arata ca Iranul respecta restrictiile prevazute in cadrul acordului privind instalatiile sale nucleare. Informatiile AIEA sunt publicate dupa ce presedintele american Donald Trump a decis pe 8 mai sa renunte la acordul international privind programul nuclear al Teheranului.AIEA…

- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, saluta retragerea SUA din Acordul nuclear cu Iranul. Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, ca a decis ca Statele Unite sa paraseasca acordul, despre care a spus ca a oferit Iranului bani prin care și-a finanțat terorismul. Premierul israelian…

- Yuval Steinitz, ministrul israelian al Energiei, a declarat, luni, ca Israelul il va ”lichida” pe presedintele Siriei, Bashar al-Assad, daca acesta va permite Iranului sa isi extinda operatiunile din Siria, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca Israelul nu doreste razboi cu Iranul, la o zi dupa ce a dezvaluit dovezi despre eforturi secrete ale Teheranului in pofida unui acord international care vizeaza diminuarea programului nuclear iranian, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca Israelul nu doreste razboi cu Iranul, la o zi dupa ce a dezvaluit dovezi despre eforturi secrete ale Teheranului in pofida unui acord international care vizeaza diminuarea programului nuclear iranian, relateaza Reuters. "Nimeni nu doreste acest…