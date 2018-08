Israel: Netanyahu cere o încetare totală a focului de către Hamas în Gaza Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a cerut duminica o incetare a focului totala de catre Hamas in Gaza, intr-o prima declaratie facuta dupa escaladarea violentelor in zona in ultimele zile, relateaza AFP. Dupa una dintre cele mai grave confruntari de la razboiul din 2014 dintre Israel si Hamas, miscarea islamista la putere in Gaza, a fost instaurat un armistitiu fragil joi seara, prin medierea Egiptului si a ONU, potrivit unei surse apropiate negocierilor. Nu a fost obtinuta nicio confirmare oficiala din partea Israelului sau a Hamas, dar situatia s-a calmat de atunci in enclava palestiniana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

