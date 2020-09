Israel: Netanyahu cere investigarea anchetatorilor din procesul său de corupţie Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut miercuri investigarea anchetatorilor care l-au acuzat de coruptie, o solicitare despre care criticii sai spun ca este o incercare de a distrage atentia de la modul in care gestioneaza pandemia de COVID-19, potrivit Reuters.



In contextul unei inmultiri a cazurilor de coronavirus, parlamentarii de opozitie l-au acuzat de asemenea pe Netanyahu ca incearca sa discrediteze sistemul de justitie penala din Israel, in timp ce este judecat pentru coruptie, frauda si abuz de incredere. El neaga toate acuzatiile.



