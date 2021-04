Stiri pe aceeasi tema

- Netanyahu s-a deplasat, astazi, in orasul Meron, unde s-a intalnit cu politisti si alte servicii implicate in eforturile de salvare a participanților la pelerinaj anual organizat cu ocazia sarbatorii Lag Baomer. Evenimentul s-a desfasurat la Meron, in jurul presupusului mormant al rabinului Shimon Bar…

- Decizia Curtii Penale Internationale (CPI) de a lansa o ancheta cu privire la potentiale crime de razboi comise in teritoriile palestiniene reflecta ''insasi esenta antisemitismului'', a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. El a reactionat…

- Doi ciobani sirieni și un lot generos de vaccinuri ar fi dat Israelul la schimb pentru o femeie, cetațean israelian, ținuta prizoniera in Siria, scrie The Guardian. Publicația britanica citeaza surse locale, care susțin ca schimbul de prizonieri dintre cele doua state a fost mediat de Rusia și a avut…

- Președintele Joe Biden a vorbit deja la telefon cu Vladimir Putin și cu președintele Chinei, Xi Jinping. Toata lumea se intreaba cand va avea loc și o convorbire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, ținand cont de noua configurație a Orientului.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit miercuri cu președintele american Joe Biden pentru prima data de la sosirea la Casa Alba luna trecuta, potrivit AFP.Cei doi lideri au abordat probleme legate de pacea din Orientul Mijlociu, „amenințarea iraniana” și gestionarea pandemiei…