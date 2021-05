Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii al Israelului, Benny Gantz, a ordonat joi o "intarire masiva" a fortelor de securitate in orasele mixte israeliene, unde convietuiesc evrei si arabi, pentru a combate violentele din ultimele zile, informeaza AFP potrivit news.ro. "Suntem intr-o situatie de urgenta (...) si este…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a transmis sprijinul sau ferm pentru securitatea Israelului și pentru „dreptul Israelului de a se apara”, dupa raidurile și violențele din ultimele zile in care au fost uciși oameni in Israel și in Fașia Gaza, in cadrul unei convorbiri pe care a avut-o…

- Reprezentantul aripii militante a mișcarii Hamas in Fașia Gaza, Abu Ubaydah, a chemat la o revolta, informeaza agenția Interfax. „Brigazile al-Qassam (brigazile Isaddin al-Qassam - aripa de lupta din Hamas) sunt deja aproape de tine, iși deseneaza o harta a patriei lor cu rachetele lor și…

- Tensiunile dintre israelieni și palestinieni nu se concentreaza doar la Ierusalim și Tel Aviv. Descendenți ai palestinienilor care au ramas pe pamantul lor dupa crearea statului eveu, in 1948, arabii israelieni reprezinta aproximativ 20% din populația Israelului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a trecut o ''linie rosie'' dupa ce a lansat rachete luni seara asupra Israelului, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a promis un raspuns puternic din partea statului evreu, relateaza AFP. "Organizatiile teroriste…

- Focurile de arma, care au avut loc intr-o statie de autobuz la intersectia Tapuah, la sud de Nablus, este tipica unui atac al militantilor palestinieni, potrivit armatei."Un autovehicul suspect a sosit in intersectie si a tras in directia unor civililor israelieni", a precizat armata."Fortele de securitate…

- Noi altercatii au avut loc sambata seara intre palestinieni si forte de ordine in vecinatatea Orasului Vechi din Ierusalim, dupa un apel la calm al premierului israelian, Benjamin Netanyahu, noteaza AFP. Confruntarile au scazut, totusi, in intensitate comparativ cu zilele precedente, potrivit unui corespondent…