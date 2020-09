Stiri pe aceeasi tema

- Mii de protestatari s-au adunat in fata resedintei prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu din Ierusalim sambata seara, dupa incercarile guvernului de a limita adunarile publice ca parte a inaspririi masurilor anti-coronavirus, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Sambata seara, in Ierusalim,…

- Mii de israelieni s-au adunat în fata resedintei premierului Benjamin Netanyahu pentru a-i cere demisia. Politia încearca sa îi alunge pe protestari, iar cei care nu vor sa plece sunt luati pe sus de catre forțele de ordine.Politia din Israel a alungat protestatarii aflati…

- Mii de israelieni s-au adunat sambata in fata resedintei din Ierusalim a prim-ministrului Benjamin Netanyahu, cerandu-i sa demisioneze, pe fondul acuzatiilor de coruptie si al raspunsului guvernului sau la criza provocata de noul coronavirus, relateaza Reuters. „Timpul tau s-a scurs”, a fost proiectat…

- Mii de israelieni s-au adunat sambata in fata resedintei din Ierusalim a premierului Benjamin Netanyahu, pe fondul nemultumirii in crestere fata de acuzatiile de coruptie cu care se confrunta premierul si fata de modul in care a gestionat criza coronavirusului, relateaza Reuters.Protestatarii…

- Mii de israelieni s-au adunat sambata in fata resedintei din Ierusalim a premierului Benjamin Netanyahu, pe fondul nemultumirii in crestere fata de acuzatiile de coruptie cu care se confrunta premierul si fata de modul in care a gestionat criza coronavirusului, relateaza Reuters. Foto: (c) Ronen…

- Proteste violente la Ierusalim, in fața reședinței oficiale a premierului israelian, Benjamin Netanyahu. Marți seara, mii de manifestanți care au venit sa ceara demisia șefului cabinetului de miniștri s-au luat la harța cu forțele de ordine.

- Violente intre protestatari si fortele de ordine au avut loc marti seara in orasul Ierusalim, in fata resedintei oficiale a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Times of Israel, potrivit Mediafax.

- Violente intre protestatari si fortele de ordine au avut loc marti seara in orasul Ierusalim, in fata resedintei oficiale a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Times of Israel.Mii de protestatari au incercat sa patrunda cu forta in resedinta…