Stiri pe aceeasi tema

- Israelienii au manifestat din nou marti impotriva gestionarii economice si sanitare a pandemiei de COVID-19 de catre premierul Benjamin Netanyahu, in pofida inaspririi restrictiilor, inclusiv una legata de mitinguri, noteaza AFP preluat de agerpres. La Ierusalim, manifestantii, arborand drapele israeliene,…

- Israelienii au manifestat din nou marti impotriva gestionarii economice si sanitare a pandemiei de COVID-19 de catre premierul Benjamin Netanyahu, in pofida inaspririi restrictiilor, inclusiv una legata de mitinguri, noteaza AFP. La Ierusalim, manifestantii, arborand drapele israeliene, au respectat…

- Manifestațiile, cu numar limitat de persoane și cu respectarea masurilor sanitare, ar putea fi permise, a afirmat Ludovic Orban, vineri, intrebat despre relaxarea restricțiilor. „Va spun ca m-am gandit sa ...

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut miercuri o intrevedere cu prim ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, si consultari politice cu ministrul de Externe israelian, Gabi Ashkenazi, context in care oficialii au agreat initierea pregatirilor organizarii unei noi sesiuni comune…

- In Dubai, vanzarile de bauturi alcoolice sunt utilizate ca un barometru pentru situatia economiei, acestea fiind o sursa importanta de venituri din taxe pentru familia Al Maktoum care conduce orasul din Emiratele Arabe Unite. Daca pana la izbucnirea pandemiei de SARS-CoV-2 vanzarile bauturilor alcoolice…

- Germania este una dintre tarile europene afectate destul de grav de pandemia de coronavirus. Angela Merkel a facut noi precizari legate de relaxarea restrictiilor sanitare. Anunt important facut de Angela Merkel! Ce se intampla cu restrictiile in Germania Cancelarul german a anuntat ca exclude orice…

- Violente intre protestatari si fortele de ordine au avut loc marti seara in orasul Ierusalim, in fata resedintei oficiale a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Times of Israel, potrivit Mediafax.