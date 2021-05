Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a oferit luni liderului dreptei radicale Naftali Bennett sa asigure in premiera functia de sef al guvernului, in cadrul unui eventual acord de rotatie la putere, informeaza AFP, in ajunul expirarii termenului limita pentru formarea unui nou guvern. Premierul…

- O coaliție între Yesh Atid, care s-a clasat pe locul doi la alegerile de luna trecuta și partidul de coaliție al minoritații arabe israeliene, Ra'am, și care era evidenta pâna acum, pare sa fi raspuns la criza politica prelungita din tara, potrivit Jornal Economico.La sfârșitul…

- Primul martor în procesul în care premierul Israelului este judecat pentru mita, frauda și alte infracțiuni asociate corupției a fost un editor care a marturisit în fața instanței ca i s-a spus sa faca ”disparute” materialele negative despre Netanyahu. Ilan Yeshua,…

- Premierul israelian în exercitiu Benjamin Netanyahu s-a folosit de putere în mod ”ilegitim”, în beneficiul ”afacerilor personale”, l-a acuzat luni, în redeschiderea procesului cu privire la coruptie în care este judecat, procurorul general Liat Ben-Ari,…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a declarat luni ca va desemna un candidat pana pe 7 aprilie pentru a forma urmatorul guvern, dupa cel mai recente alegeri parlamentare, informeaza AFP. Presedintele "va organiza o serie de consultari cu toate partidele luni, 5 aprilie", potrivit unui…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu și aliații sai de dreapta nu au suficient sprijin pentru a forma urmatorul guvern, confirma rezultatele aproape finale ale alegerilor parlamentare israeliene publicate joi seara și citate de AFP.Cu 99,5% din buletinele de vot numarate, Likudul (dreapta)…

- Nici actualul șef al guvernului, nici liderul opoziției, Yair Lapid, nu au o opțiune simpla pentru formarea unei coaliții, scrie BBC News . Premierul Benjamin Netanyahu a caștigat alegerile ținute marți in Israel, dar intampina dificultați in tentativa de a ramane la putere. Cu aproape 90% din voturi…

- Insa, Netanyahu nu are nicio garantie insa ca isi va asigura majoritatea de mandate pentru a forma viitorul guvern, potrivit sondajelor la iesirea de la urne, scriu agentiile internationale de presa, scrie Agerpres. Potrivit acestor sondaje realizate de canale de televiziune israeliene, formatiunea…