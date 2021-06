Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei din Israel, Yair Lapid, s-a apropiat miercuri de debarcarea prim-ministrului Benjamin Netanyahu si de formarea unui nou guvern dupa ce a fost de acord cu conditiile puse de mai multe partide, inclusiv unul condus de ministrul apararii, Benny Gantz, a anuntat un purtator de cuvant,…

- Opoziția israeliana se afla la un pas de a incheia un acord pentru un guvern de coaliție care va duce la inlaturarea de la putere a celui mai longeviv premier al țarii, Benjamin Netanyahu, scrie New York Times. Negocierile sunt insa dificile, coaliția este una pestrița, formata de partide de dreapta…

- Liderul opozitiei israeliene, centristul Yair Lapid, a declarat luni ca mai sunt "multe obstacole" in calea formarii unui guvern de uniune care sa-l poata inlatura pe Benjamin Netanyahu, aflat la putere de peste un deceniu, informeaza AFP. "Acesta este primul nostru test, de a vedea daca putem gasi…

- Liderul partidului de extrema dreapta Yamina, Naftali Bennett, și-a exprimat duminica sprijinul crucial pentru o coaliție pentru a-l înlatura pe premierul Benjamin Netanyahu, în ceea ce ar fi sfârșitul unei ere politice. Decizia lui Bennett i-ar permite șefului opoziției Yair Lapid…

- Un oficial al gruparii Hamas a declarat ca se asteapta ca Israelul si militantii din Gaza sa ajunga la un acord de încetare a focului „într-o zi sau doua”, desi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a aratat hotarât ca atacurile sa continue pâna ce „calmul…

- Tensiunile sociale dintre evrei și arabi in Israel au dat o lovitura puternica, joi, eforturilor principalului rival al premierului Benjamin Netanyahu, Yair Lapid, de a forma un guvern și de a il inlocui pe actualul lider israelian, relateaza Reuters.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in campanie electorala, a declarat ca perioada restrictiilor impuse in Israel in contextul sanitar este apoape de sfarsit. „Restaurantele revin la viata”, a spus el dupa ce s-a intalnit cu primarul Ierusalimului, Moshe Lion, la o cafenea dintr-un…