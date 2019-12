Israel: Inculpat, Netanyahu renunță la funcțiile de ministru, dar rămâne premier Premierul israelian Benjamin Netanyahu, prin între o inculpare pentru corupție și al treilea ciclu electoral într-un an, va parasi funcțiile ministeriale, dar va ramâne șeful guvernului, au indicat joi avocații sai, relateaza AFP.

Anunțul vine dupa ce deputații au votat în mod oficial în noapte dizolvarea Parlamentului și noi alegeri pe 2 martie.

Curtea Suprema israeliana a primit o petiție de la &"Mișcarea pentru un guvern de calitate&" care cere ca Netanyahu - premier dar și ministru al Agriculturii, Diasporei și Sanatații - sa demisioneze din funcțiile ministeriale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

