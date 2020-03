Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a declarat miercuri stare de urgenta pentru a aplica masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului si a interzis accesul persoanelor venite din Italia, China, Coreea de Sud si Iran, cu exceptia cetatenilor ungari, care insa vor trebui sa ramana doua saptamani

- Grupul operativ care coordoneaza reacția autoritaților maghiare la epidemia de SARS-CoV-2, coronavirusul care provoaca boala COVID-19, a propus guvernului din țara vecina decretarea starii de urgența. Executivul a aprobat acest lucru, ceea ce inseamna ca in Ungaria se aplica masuri asemanatoare celor…

- Partidul Mișcarea Populara solicita masuri urgente, cu caracter exceptional, pentru limitarea raspandirii virusului COVID – 19, printre care declararea starii de urgența care confera autoritatilor posibilitatea legala pentru a proteja sanatatea publica pana la trecerea crizei, respectiv toate granițele…

- Pakistan și-a inchis temporar granița cu Iran pentru a preveni o posibila raspandire a coronavirusului, dupa ce autoritațile iraniene au raportat mai multe cazuri și decese, a declarat duminica Ziaullah Langove, ministrul de Interne provinciei Balochistan, pentru CNN, potrivit Mediafax.Autoritațile…

- Virusul ucigator din China este de neoprit. Coronavirusul o luat 170 de vieti pana la momentul actual, iar aproape 8.000 de persoane sunt infectate, virusul raspandindu-se cu repeziciune in 15 tari de pe alte continente.

