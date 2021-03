In cautarea unei majoritați de netrecut dupa alegerile legislative din 23 martie, prim-ministrul israelian este pregatit pentru toate alianțele, inclusiv cele mai nenaturale. Miracolul vaccinului nu a fost suficient. Benjamin Netanyahu a condus cea mai rapida campanie de vaccinare din lume in Israel – a redeschis țara cu doua saptamani inainte de scrutinul parlamentar, al patrulea din […] The post Israel, in mlaștina combinațiilor politice: dansul lui Netanyahu first appeared on Ziarul National .