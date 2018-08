A inscris, dar a pierdut calificarea. CFR Cluj, eliminata din Champions League

Campioana Romaniei, CFR Cluj, a terminat la egalitate in deplasare, 1-1 (0-1), cu formatia suedeza Malmo FF, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, ratand astfel calificarea in faza urmatoare a competitiei.… [citeste mai departe]