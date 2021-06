Israel: Guvernul a autorizat un marş controversat la Ierusalim (comunicat) Guvernul israelian a autorizat un mars controversat al militantilor israelieni de extrema dreapta la Ierusalim care urmeaza sa aiba loc peste o saptamana, potrivit unui comunicat difuzat de biroul premierului Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. "Marsul va avea loc marti, 15 iunie, conform unui traseu care urmeaza sa fie stabilit de politie si de organizatori", se arata in comunicatul difuzat dupa o reuniune a cabinetului de securitate israelian. Miscarea islamista palestiniana Hamasa amenintat cu o noua escaladare daca marsul, programat initial pentru joi, va avea loc. AGERPRES/(AS - autor: Violeta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

