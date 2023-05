Stiri pe aceeasi tema

- O incetare a focului este avuta in vedere dupa cinci zile de lupte cu rachete intre armata israeliana si grupari armate palestiniene din Fasia Gaza, care, de marti, au provocat 35 de morti.

- Un armistitiu intre Israel si gruparea militanta Jihadul Islamic a intrat oficial in vigoare sambata seara tarziu, un acord de incetare a focului mediat de Egipt fiind menit sa puna capat celui mai grav episod de schimb focuri de dupa 2021, relateaza Reuters, citat de news.ro.Pe masura ce luptele…

- Un acord de incetare a focului a fost agreat, sambata seara, dupa cinci zile de lupte cu rachete intre armata israeliana si grupari armate palestiniene din Fasia Gaza, care, de marti, au provocat 35 de morti, transmite AFP, citat de Agerpres.

- O incetare a focului este avuta in vedere sambata seara, dupa cinci zile de lupte cu rachete intre armata israeliana si grupari armate palestiniene din Fasia Gaza, care, de marti, au provocat 35 de morti, transmite AFP.Egiptul, un mediator traditional intre beligeranti, a obtinut acordul partilor…

- Liderul armatei si cel al fortelor paramilitare aflati in razboi in Sudan au cazut de acord, marti, asupra unei incetari a focului timp de sapte zile, din 4 pana in 11 mai, in timpul unui dialog telefonic cu presedintele sud-sudanez Salva Kiir, a anuntat marti Ministerul de Externe sud-sudanez, informeaza…

- Fortele Terestre americane (US Army) au decis sa-si blocheze la sol - timp de 24 de ore -, cu exceptia misiunilor esentiale, elicopterele, in urma prabusirii a patru elicoptere in decurs de o luna, accidente soldate cu 12 morti, relateaza AFP, citat de news.ro.Generalul James McConville, comandantul…

- Statele Unite si-au exprimat vineri opozitia fata de o incetare a focului in Ucraina, considerand ca aceasta ar „consolida” castigurile Rusiei pe campul de lupta, relateaza EFE. Guvernul presedintelui Joe Biden a expus aceasta pozitie la scurt timp dupa ce s-a anuntat ca presedintele chinez Xi Jinping…

- Armata israeliana a atacat, miercuri dimineata, pozitii din Fasia Gaza ale grupului fundamentalist Hamas, ca riposta la un tir cu racheta si la depistarea unui dispozitiv exploziv pe linia de frontiera, in contextul situatiei tensionate, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…