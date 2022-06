Stiri pe aceeasi tema

- Taiwanul spune ca a desfașurat avioane de lupta pentru a avertiza 30 de avioane de razboi trimise de China in zona sa de aparare aeriana. Incidentul de luni a marcat cea mai mare apropiere de spațiul aerian din partea Chinei, din luna ianuarie pana acum, potrivit BBC.Evenimentul are loc la cateva zile…

- China a trimis din nou 30 de avioane militare in zona de aparare aeriana a Taiwanului, in cea mai mare astfel de incursiune din ianuarie pana in prezent. Au fost interceptate de forțele aeriene taiwaneze. Ministerul Apararii din Taiwan a transmis ca forțele aeriene au intervenit pentru a avertiza aeronavele…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Donbasul este „complet distrus” și a acuzat Rusia de o „tentativa deliberata și criminala de a ucide cat mai mulți ucraineni” dupa ce un sat din Cernihiv a fost atacat cu rachete, ceea ce a dus la moartea multor civili. Senatul american a aprobat un…

- Președintele american Joe Biden a invocat Legea pentru Productia de Aparare pentru pentru a ajuta producatorii de lapte praf pentru sugari sa obțina mai repede ingredientele necesare, in condițiile in care SUA se confrunta cu o penurie de lapte praf, relateaza Reuters.

- Rusia a desfasurat in Insula Serpilor sisteme de aparare antiaeriana de tipul „Tor-M2” si „Pantiri”, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Directiei principale de informatii al Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), Vadim Skibitki, citat de agentia de presa Unian. „Evaluarea noastra fara echivoc…

- Armata ucraineana a lovit cel putin un sistem de aparare aeriana ruseasca pe Insula Serpilor in weekend, spune CNN, citand trei oficiali americani ai apararii si un oficial ucrainean. Lovitura asupra sistemului de aparare aeriana cu raza scurta de actiune SA-15 se adauga loviturilor asupra unui elicopter…

- Este un pas foarte important pe care il face Romania prin construirea rachetelor SkyCeptor interceptoare de ultima generație, avand, totodata, ocazia sa le testeze pe teren propriu. Concret, aceste rachete sunt optimizate pentru a dobori rachetele balistice și de croaziera cu raza scurta și medie de…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Nicolae Ciuca participa, joi, la reuniunea extraordinara a sefilor de stat si de guvern din tarile membre NATO, organizata la Cartierul General al Aliantei din Bruxelles. Reuniunea a fost convocata in contextul agresiunii militare “ilegale” a Federatiei Ruse…