Israel, Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrein au semnat marti acorduri de normalizare a relatiilor, in cadrul unei ceremonii care a avut loc pe peluza Casei Albe, in prezenta presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP, Reuters si dpa. Premierul israelian a semnat la Casa Alba acorduri bilaterale cu ministrul de externe al EAU, seicul Abdallah bin Zayed Al-Nahyan, si cel al Bahrein, Abdel Latif al-Zayani. Acordurile au fost semnate in triplu exemplar, in araba, engleza si ebraica. Cei trei responsabili si presedintele americani au semnat, de asemenea, o declaratie comuna. Foto: (c) Tom…