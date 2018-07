Doi ministri israelieni au cerut amendarea noii legi adoptate saptamana trecuta de parlament care defineste Israelul ca fiind 'statul-natiune al poporului evreu', astfel incat actul normativ sa tina cont de membrii minoritatii druzilor, transmite joi AFP.



Aceasta lege, adoptata in urma cu o saptamana de parlamentul israelian, stipuleaza ca 'Israelul este patria istorica a poporului evreu si acesta are un drept exclusiv la autodeterminare in el'. De asemenea, ea prevede ca stabilirea de 'localitati evreiesti (pe teritoriul israelian) tine de interesul national'…