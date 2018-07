Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, Politia de Frontiera Romana aniverseaza 154 ani de existenta institutionala. Momentul a fost marcat la sediul central, prin acordarea titlului de Politistul de Frontiera al anului 2018 si premierea lucratorilor din structurile operative cu merite deosebite in activitatea profesionala.…

- Toronto s-a aflat joi sub o protectie crescuta a politiei fata de cea obisnuita, ca urmare a unui ''risc potential pentru siguranta'' nespecificat in cel mai mare oras din Canada, a declarat politia fara a oferi detalii, informeaza Reuters. Securitatea sporita, inclusiv…

- competența aparținand numai Primarului – Recurs in interesul legii, promovat de Avocatul Poporului Avocatul Poporului a promovat la Inalta Curte de Casație și Justiție un Recurs in interesul legii referitor la interpretarea și aplicarea art. 26 alin. (1) lit. a)-g), l) și n), art. 27 alin. (1), (2),…

- Cazul crimei din Baia Mare este mult mai complicat decat se asteptau politistii. Anchetatorii au reusit sa stabileasca unele elemente cu privire la trasaturile criminalului. Sute de probe ADN au fost prelevate si se lucreaza, inca, la analizarea lor. Mai multe piste false au fost eliminate pana acum.

- Statele Unite si-au exercitat vineri dreptul de veto in Consiliul de Securitate al ONU, la votul asupra unei rezolutii propuse de Kuweit, prin care se cerea protectie pentru palestinienii din Gaza si Cisiordania, informeaza AFP si Reuters. Dintre cei cinci membri permanenti au Consiliului,…

- Votul asupra unei rezolutii prezentate de Kuweit in Consiliul de Securitate al ONU prin care se solicita protectie pentru palestinieni in Fasia Gaza si in Cisiordania ocupata a fost amanat pentru vineri, dupa ce ambasadoare americana Nikki Haley a anuntat ca-si va folosi dreptul de veto pentru a…

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si alte 38 au fost ranite duminica in atentate cu bomba, printre care unul sinucigas, impotriva unor biserici din Surabaya, in Indonezia, tara cu cel mai mare numar de musulmani din lume, a informat politia, relateaza AFP preluat de Agerpres. Israelul…

- Gabriel Oprea era insotit de echipaje ale Politiei rutiere inclusiv in deplasari cu caracter privat, potrivit rechizitoriului prin care fostul vicepremier si ministru de Interne a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul privind moartea politistului Bogdan...