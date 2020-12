Parlamentul israelian s-a dizolvat marti la miezul noptii, ceea ce duce la convocarea de noi alegeri, al patrulea scrutin in doi ani, consacrand imposibila convietuire a premierului Benjamin Netanyahu cu Benny Gantz in cadrul aceluiasi guvern, informeaza miercuri AFP. "Casatoria" fortata dintre cei doi politicieni a fost de scurta durata, nu mai mult de opt luni. Va incepe asadar o noua campanie electorala, de data aceasta pe fondul pandemiei de COVID-19 si a procesul de coruptie al premierului Netanyahu care urmeaza sa inceapa in debutul anului 2021. Scrutinul este programat sa aiba loc in luna…