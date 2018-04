Israel, demonstrație de forță în fața Rusiei Israelul a respins luni orice restrictie privind libertatea sa de actiune militara fata de vecinul sau sirian din partea Rusiei sau din partea altei tari, la o saptamana dupa un raid la nord de Damasc atribuit statului israelian, relateaza AFP.



O baza aeriana situata in provincia Homs, in centrul Siriei, a fost vizata la 9 aprilie de un raid pe care regimul de la Damasc si aliatii sai rus si iranian l-au atribuit Israelului. Cel putin 14 combatanti proregim, intre care iranieni, au fost ucisi in acel bombardament, potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului (OSDO).

