Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu ne-am obisnuit cu relaxarea, ca am putea sa sfarsim din nou cu restrictii. De pilda, scoli si restaurante inchise. Asta dupa ce Guvernul a revenit la formula de calcul a incidentei in care sunt incluse si focarele. Specialistii spun ca abia asa vom vedea cum ... The post In Romania ar putea…

- Pana astazi, 23 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 709.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 650.189 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.719 cazuri noi…

- Ucraina a decis inchiderea școlilor de astazi 8 ianuarie 2021, a restaurantelor si salilor de sport, instaland un nou „lockdown”, mai strict, impotriva raspandirii noului coronavirus. Numarul infectiilor cu coronavirus din Ucraina a inceput sa creasca din nou in luna septembrie si se mentin la un nivel…

- Un caz suspect de coronavirus cu noua tulpina a fost depistat și in Romania. Este vorba de un pacient internat la Matei Balș. Persoana infectata s-ar fi intors de curand chiar din Marea Britanie. Este vorba de un barbat care prezenta simptome de coronavirus.Specialiștii de la Matei Balș susțin ca pentru…

- Israel, o tara cu mai putin de 9 milioane de locuitori, a depasit marti 2.000 de noi contagieri intr-o singura zi si se apropie vertiginos de pragul de 2.500. Acesta este pragul fixat de guvern pentru a impune noi restrictii, relateaza EFE. Ministerul Sanatatii a informat marti despre 2.279 noi cazuri…

- Autoritatile germane au raportat un nou record de 23.679 de contagieri in ultimele 24 de ore si 440 noi decese, dupa recordul de miercuri de 590 de morti, astfel incat numarul total al victimelor provocate de COVID-19 de la inceperea pandemiei a ajuns la 20.372, relateaza EFE. Numarul cazurilor, de…

- Pana astazi, 7 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 517.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 409.121 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 3.660 cazuri noi…

- Benny Gantz, partenerul de guvernare al lui Benjamin Netanyahu, a anuntat ca voteaza miercuri in favoarea unei motiuni a opozitiei in vederea dizolvarii Parlamentului si organizarii unor noi aegeri, relateaza AFP potrivit news.ro. Partidul Albastru Alb (centru) ”voteaza in favoarea dizolvarii…