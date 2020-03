Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a angajat duminica sa anexeze rapid parti din Cisiordania ocupata daca va castiga luni alegerile legislative cruciale pentru supravietuirea sa politica, relateaza AFP. "Am patru misiuni principale pentru perioada imediat urmatoare", a afirmat premierul in exercitiu intr-un interviu la postul public de radio, precizand ca anexarea Vaii Iordanului si coloniile din Cisiordania sunt prioritatea sa. "Nu va fi decat o chestiune de saptamani, sper ca maxim doua luni", a precizat Netanyahu, in acest interviu dintr-o serie finala de interviuri cu o zi inaintea legislativelor,…