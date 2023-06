Stiri pe aceeasi tema

- Israelienii au iesit din nou pe strazile din Tel Aviv pentru a protesta fata de reforma justitiei dorite de guvernul lui Benjamin Netanyahu, inainte de deschiderea, luni, a sesiunii parlamentare, noteaza AFP, citat de Agerpres.De la anuntarea proiectului de reforma la inceputul lui ianuarie, zeci…

- Mii de israelieni s-au adunat sambata la Tel Aviv, pentru a 13-a saptamana consecutiva, pentru a protesta fata de reforma sistemului judiciar, in pofida "pauzei" in procesul legislativ decise de premierul Benjamin Netanyahu, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Fluturand drapeluri israeliene, manifestantii…

- Mii de persoane au manifestat joi seara la Tel Aviv in favoarea proiectului de reforma a justitiei care divizeaza societatea israeliana, transmite vineri AFP. "Poporul cere o reforma judiciara", scandau manifestantii veniti sa sustina guvernul premierului Benjamin Netanyahu, scrie Agerpres.Premierul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a amanat luni pentru luna viitoare decizia privind planul extrem de contestat de reforma a justitiei, in contextul temerilor ca cea mai grava criza nationala din Israel din ultimii ani ar putea duce la fracturarea co

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, este pus sub presiune pentru a anunța oprirea planurilor controversate ale guvernului sau de extrema-dreapta de a revizui sistemul judiciar, dupa ce decizia de a-l demite pe ministrul Apararii pentru ca s-a opus reformelor sale a starnit proteste in masa…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a demis, duminica, pe ministrul Apararii, Yoav Galant, care a cerut, in urma cu o zi, o pauza de o luna in procesul de reforma judiciara, potrivit Reuters . Ministrul israelian al Apararii, Yoav Galant, ceruse sambata seara, o pauza de o luna in procesul de reforma…

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Galant, a cerut, sambata seara, o pauza de o luna in procesul de reforma judiciara al guvernului, in contextul in care zeci de mii de israelieni continua sa manifeste la Tel Aviv impotriva acestui proiect controversat, informeaza AFP, citat de news.ro.In fiecare…

- Mii de israelieni au demonstrat ieri la Tel Aviv impotriva proiectului de reforma a justiției. A fost a 11- a mișcare de contestare a inițiativei guvernului de dreapta condus de Beniamin Netanyahu.