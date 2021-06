Liderul opozitiei israeliene, Yair Lapid, va trebui sa obtina votul de incredere in Knesset dupa ce a reusit pariul incheind in ultimul moment un acord pentru un guvern de coalitie, in speranta de a intoarce pagina in urmatoarele zile anilor la putere ai lui Benjamin Netanyahu, comenteaza AFP.



Centristul Yair Lapid, liderul opozitiei si rival al lui Benjamin Netanyahu, a avut termen pana la un minut inainte de miezul noptii miercuri seara pentru a-l anunta pe presedintele Reuven Rivlin ca a reunit o majoritate de 61 de parlamentari, din totalul de 120, si ca a ajuns la un acord privind…