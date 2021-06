Stiri pe aceeasi tema

- Knesset-ul a votat, duminica, investirea noului guvern condus prin rotație de Naftali Bennet și Yair Lapid, astfel inlaturandu-l pe Benjamin Netanyahu de la putere, dupa 12 ani de mandat in funcția de premier. Naftali Bennett este liderul partidului israelian de extrema-dreapta Yamina. Acesta a susținut…

- Parlamentul israelian va supune la vot duminica componenta si programul noului guvern, ultima etapa inainte de instalarea la putere a coalitiei care ii va succeda executivului condus de Benjamin Netanyahu, transmit marti Reuters, AFP si dpa. ''Dezbaterea si votul asupra noului guvern se vor desfasura…

- Liderul partidului de extrema dreapta Yamina, Naftali Bennett, și-a exprimat duminica sprijinul crucial pentru o coaliție pentru a-l înlatura pe premierul Benjamin Netanyahu, în ceea ce ar fi sfârșitul unei ere politice. Decizia lui Bennett i-ar permite șefului opoziției Yair Lapid…

- Presedintele Israelului, Reuven Rivlin, l-a desemnat, miercuri dupa-amiaza, pe Yair Lapid, liderul partidului Yesh Atid, pentru postul de prim-ministru, in contextul in care premierul in exercitiu, Benjamin Netanyahu, liderul formatiunii Likud, nu a reusit formarea unei coalitii guvernamentale.…

- O coaliție între Yesh Atid, care s-a clasat pe locul doi la alegerile de luna trecuta și partidul de coaliție al minoritații arabe israeliene, Ra'am, și care era evidenta pâna acum, pare sa fi raspuns la criza politica prelungita din tara, potrivit Jornal Economico.La sfârșitul…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a lansat miercuri un apel liderilor partidelor de dreapta sa i se alature pentru a forma o coalitie guvernamentala, in primul sau discurs de dupa alegeri, noteaza AFP preluat de agerpres. Dupa alegerile parlamentare de la 23 martie, partidul Likud (dreapta)…

