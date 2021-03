Stiri pe aceeasi tema

- Insa, Netanyahu nu are nicio garantie insa ca isi va asigura majoritatea de mandate pentru a forma viitorul guvern, potrivit sondajelor la iesirea de la urne, scriu agentiile internationale de presa, scrie Agerpres. Potrivit acestor sondaje realizate de canale de televiziune israeliene, formatiunea…

- Nici actualul șef al guvernului, nici liderul opoziției, Yair Lapid, nu au o opțiune simpla pentru formarea unei coaliții, scrie BBC News . Premierul Benjamin Netanyahu a caștigat alegerile ținute marți in Israel, dar intampina dificultați in tentativa de a ramane la putere. Cu aproape 90% din voturi…

- Insa, Netanyahu nu are nicio garantie insa ca isi va asigura majoritatea de mandate pentru a forma viitorul guvern, potrivit sondajelor la iesirea de la urne, scriu agentiile internationale de presa, scrie Agerpres. Potrivit acestor sondaje realizate de canale de televiziune israeliene, formatiunea…

- Partidul Likud al premierului israelian Benjamin Netanyahu a terminat pe primul loc la alegerile parlamentare israeliene desfasurate marti, fara nicio garantie insa ca isi va asigura majoritatea de mandate pentru a forma viitorul guvern, potrivit sondajelor la iesirea de la urne, scriu agentiile…

- Partidul Likud al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu s-a clasat pe primul loc la alegerile parlamentare israeliene de marți, dar fara nicio garanție ca obține o majoritate de locuri pentru a forma urmatorul guvern, potrivit exit-pollurilor, relateaza AFP.Potrivit acestor exit-polluri…

- Israelul organizeaza marti alegeri generale pentru a patra oara în doi ani, premierul Benjamin Netanyahu sperând ca datorita succesului campaniei de vaccinare împotriva Covid-19 va reusi sa scoata tara din blocajul politic fara precedent si sa formeze o majoritate stabila, în…

- Partidul Likud (dreapta), condus de premierul israelian in exercitiu, Benjamin Netanyahu, se va clasa pe primul loc in scrutinul parlamentar programat pe 23 martie, dar nu este clar cum va fi formata majoritatea in Knesset. Conform unui sondaj de opinie comandat de postul israelian 103FM Radio,…

- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, a anunțat ca va numi un ministru musulman arabo-israelian, o premiera, daca partidul sau va caștiga la alegerile parlamentare din 23 martie. „Sunt mandru ca Nail Zoabi, un educator de valoare care și-a dedicat ani de zile societații arabe, se alatura listei…