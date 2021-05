Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis, intr-un discurs sustinut sambata noapte, ca armata tarii sale va lovi miscarea Hamas, care a continuat atacurile cu rachete asupra Israelului in cursul...

- Joe Biden, presedintele Statelor Unite, purtat sambata o discutie telefonica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, in cadrul careia si-a exprimat inrijorarea cu privire la continuarea escaladarii conflictului din Gaza, dar a reiterat sprijinul pentru „dreptul Israelului de a se apara impotriva…

- Premierul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, afirma ca operatiunile militare impotriva grupurilor islamiste din Fasia Gaza vor continua, in contextul atacurilor cu racheta lansate de pe acest teritoriu palestinian. "Eu am spus ca vom genera pierderi grave pentru Hamas si pentru…

- Republicanii i-au cerut joi presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, sa puna capat negocierilor actuale vizand resuscitarea acordului nuclear cu Iranul, ei invocand o legatura intre acesta si tirurile de rachete ale Hamas impotriva Israelului, informeaza AFP. 'Avand in vedere atacurile…

- Reprezentantul aripii militante a mișcarii Hamas in Fașia Gaza, Abu Ubaydah, a chemat la o revolta, informeaza agenția Interfax. „Brigazile al-Qassam (brigazile Isaddin al-Qassam - aripa de lupta din Hamas) sunt deja aproape de tine, iși deseneaza o harta a patriei lor cu rachetele lor și…

- Noi atacuri cu rachete a avut loc marți seara, 11 mai, intre Israel și militanții palestienii din Fașia Gaza, relateaza BBC. Potrivit sursei citate, mișcarea Hamas a sustinut ca a lansat 130 de rachete in directia metropolei Tel Aviv, dupa ce o lovitura aeriana israeliana a distrus un bloc cu 13 etaje…

- Miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, a trecut o ''linie rosie'' dupa ce a lansat rachete luni seara asupra Israelului, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, care a promis un raspuns puternic din partea statului evreu, relateaza AFP. Foto: (c) Mohammed…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat sambata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai violente confruntari care au avut loc in ultimii ani in Orasul Sfant intre evrei de extrema dreapta, palestinieni si forte de ordine, relateaza AFP. „Vrem mai ales sa respectam legea si ordinea (…) Acum…