- Benjamin Netanyahu i-a oferit in premiera liderului dreptei radicale din Israel, Naftali Bennett, functia de prim-ministru. Netanyahu are pana marti seara termen sa formeze o coalitie pentru formarea unui guvern, informeaza Agerpres.

- Dragoș Tudorache (USR-PLUS) a anunțat ca partidul pe care il reprezinta o sa propuna un nou ministru al Sanatații ziua urmatoare. Oficialul a refuzat sa ofere acum un nume, susținand ca el o sa fie anunțat. Anunțul acestuia a fost facut dupa doua zile de negocieri cu PNL, alaturi de care au…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a lansat miercuri un apel liderilor partidelor de dreapta sa i se alature pentru a forma o coalitie guvernamentala, in primul sau discurs de dupa alegeri, noteaza AFP preluat de agerpres. Dupa alegerile parlamentare de la 23 martie, partidul Likud (dreapta)…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu și aliații sai de dreapta nu au suficient sprijin pentru a forma urmatorul guvern, confirma rezultatele aproape finale ale alegerilor parlamentare israeliene publicate joi seara și citate de AFP.Cu 99,5% din buletinele de vot numarate, Likudul (dreapta)…

Partidul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu si formatiunea Yamina, condusa de Naftali Bennett, au impreuna 63 de mandate parlamentare, dupa ce au fost numarate 69% dintre voturi, potrivit The Jerusalem Post.

- In Israel se desfasoara marti al patrulea scrutin din ultimii doi ani, in conditiile in care prim-ministrul Benjamin Netanyahu spera ca derularea campaniei de vaccinare anti-COVID-19 ce a facut din tara sa un lider mondial in acest domeniu il va propulsa in cele din urma dintr-o era de paralizie…

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat vineri ca va numi un ministru musulman arabo-israelian, o premiera, daca partidul sau va caștiga la alegerile parlamentare din 23 martie, potrivit AFP preluat de agerpres.