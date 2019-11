Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, inculpat pentru coruptie, poate ramane in post in "guvernul de tranzitie" actual, a confirmat luni procurorul general, Avichai Mandelblit, dupa o serie de apeluri la demisia sefului guvernului, relateaza AFP. In urma alegerilor parlamentare anticipate din aprilie si septembrie care nu au condus inca la formarea unui guvern, Benjamin Netanyahu este premier in exercitiu in asteptarea formarii unei noi coalitii guvernamentale. Anuntul punerii sale sub acuzare, joi, pentru ''coruptie, frauda si abuz de incredere'' in diferite dosare de catre…