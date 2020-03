Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sondajelor de la iesirea de la urme difuzate dupa inchiderea birourilor de vot, partidul Likud al lui Netanyahu este creditat cu 36 sau 37 de locuri din cele 120 ale Parlamentului, fata de cele 32 sau 33 ale formatiunii Kahol Lavan (Albastru-Alb), a rivalului sau Benny Gantz. Daca…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, urmeaza sa isi prezinte planul de pace pentru Orientul Mijlociu, pregatit timp de trei ani, anunta dpa si Reuters. Trump ii va primi separat la Casa Alba, luni, pe premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, seful partidului de dreapta Likud, si pe fostul comandant…

- Israelul organizeaza acum alegeri generale. Initiativa survine dupa doua esecuri ale celor doua runde de negocieri anterioare intre cele doua formatiuni politice. Initiativa legislativa urmareste rezolvarea acestui blocaj politic, in urma caruia cele doua partide mari au esuat sa ajunga…

