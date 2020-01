Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, inculpat pentru coruptie intr-o serie de dosare si candidat pentru alegerile legislative din luna martie, a declarat miercuri ca doreste sa adreseze oficial o cerere de imunitate parlamentului israelian, potrivit AFP si DPA.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in campanie pentru alegerile interne din cadrul partidului sau Likud, a fost evacuat miercuri dintr-o intalnire electorala la Ashkelon, in sudul Israelului.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu are termen pana la 1 ianuarie anul viitor sa solicite parlamentului imunitate in fata acuzatiilor formulate la adresa sa, a anuntat procurorul general al Israelului, Avichai Mandelblit, citat luni de agentia dpa. Daca Netanyahu nu reuseste sa obtina sprijinul unei…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, inculpat pentru coruptie,poate ramane in post in "guvernul de tranzitie" actual, a confirmat luni procurorul general, Avichai Mandelblit, dupa o serie de apeluri la demisia sefului guvernului, relateaza AFP.In urma alegerilor parlamentare anticipate…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acuzat duminica Iranul ca pregateste atacuri impotriva Israelului si a pus ca va face totul pentru a impiedica acest lucru, noteaza AFP. "Agresiunea iraniana in regiunea noastra si impotriva noastra continua", a afirmat premierul israelian, devenit…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a denuntat joi seara "o lovitura de stat" impotriva lui dupa ce a fost inculpat de justitie pentru coruptie, promitand ca nu va "renunta", relateaza AFP. In cursul serii de joi, procurorul general Avichai Mandelblit a anuntat ca il pune sub acuzare…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost pus sub acuzare pentru coruptie, frauda si abuz de incredere in dosare diferite, a anuntat joi seara Procurorul General al Israelului, potrivit BBC News. Benjamin Netanyahu devine primul șef al guvernului israelian in exercițiu pus sub acuzare pentru corupție,…

- Cei 120 de deputati ai Knessetului, alesi in urma legislativelor din 17 septembrie, au depus juramantul si au facut fotografii la sfarsitul dupa-amiezii la Ierusalim, insa fara prea mare tragere de inima, in conditiile in care tara se afla in continuare intr-o criza politica pe care alegerile nu…