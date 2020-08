Israel: Benjamin Netanyahu avertizează Hezbollah Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat marti gruparea libaneza Hezbollah impotriva oricarei operatiuni care sa vizeze Israelul, a doua zi dupa un raid in Siria pe care statul israelian sustine ca l-a efectuat drept raspuns la "tentative" de a plasa bombe la frontiera sa, relateaza AFP.



"Am lovit o celula si acum ii lovim pe cei responsabili", a afirmat Netanyahu, aluzie la un grup de patru barbati pe care armata sustine ca i-a ucis duminica in timp ce "incercau" sa plaseze bombe la frontiera siriana, si apoi la represaliile din Siria de luni.



Israelul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat marti gruparea libaneza Hezbollah impotriva oricarei operatiuni care sa vizeze Israelul, a doua zi dupa un raid in Siria pe care statul israelian sustine ca l-a efectuat drept raspuns la "tentative" de a plasa bombe la frontiera sa, relateaza…

- Fiul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca tatal sau 'se amuza' de protestele in crestere impotriva lui si a guvernului sau, potrivit dpa. 'Il distreaza. Adevarul este ca asta chiar ii da putere', a declarat Yair Netanyahu (29 de ani) la postul Israel Airwaves radio.…

- Armata israeliana a anuntat luni ca a dejucat ”o tentativa de infiltrare a unei celule teroriste” la frontiera de nord, cu Libanul, dupa ce a raportat confruntari armate in acest sector, iar Forta ONU de Mentinearea Pacii in Libanul de Sud (FINUL) a indemnat la ”cea mai mare retinere” in urma acestor…

- Ministrul german de externe Heiko Maas este așteptat astazi la Ierusalim pentru prima vizita a unui demnitar strain la noul guvern israelian. Planul lui Benjamin Netanyahu este sa inmoaie reacția Europei la controversatul sau proiect de anexare a unor parți din Cisiordania. La 1 iulie, ziua in care…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut duminica impunerea de "sanctiuni zdrobitoare" impotriva Iranului, dupa noi dovezi de dezangajare iraniana din acordul nuclear si dupa raiduri imputate statului israelian impotriva unor elemente proiraniene, informeaza AFP. Cel putin 12 combatanti…

- Israelul a pus capat crizei politice in care a intrat acum un an și jumatate. Benjamin Netanyahu și generalul Benny Ganz au ajuns la o soluție de compromis, acceptata de toata clasa politica din Israel.

- BUCURESTI, 27mai – Sputnik, Doina Crainic. Revista Financial Stability Review a BCE, din mai 2020, sugereaza ca raspunsul fiscal al guvernelor din zona euro la pandemie ar putea ridica semne de intrebare cu privire la capacitatea lor de a rambursa datoriile și ar putea exista pericolul ca tarile…

- Benjamin Netanyahu a declarat ca se prezinta ''cu capul sus'', intr-o scurta declaratie facuta la intrarea in Tribunalul din Ierusalim, unde duminica incepe procesul sau pentru coruptie, abuz de incredere si frauda. El a denuntat drept "ridicole" acuzatiile ce-i sunt aduse. "Obiectivul este de a…