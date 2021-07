Judetul Constanta. Accident rutier in statiunea Neptun. Doua victime

Accident rutier in Neptun Un accident rutier s a produs marti seara, in statiunea Neptun din judetul Constanta. Conform informatiilor oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", in urma impactului au rezultat doua victime, ambele fiind constiente.… [citeste mai departe]