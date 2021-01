Stiri pe aceeasi tema

- Netanyahu a fost inculpat in noiembrie 2019 de coruptie, frauda si abuz de incredere in trei dosare - o premiera pentru un sef de Guvern israelian in timpul mandatului. Procesul a inceput in mai 2020, cand Netanyahu a confirmat ca intelege acuzatiile care i se aduc. Prezenta sa nu a fost necesara la…

- O audiere in care urma sa compara premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevazuta pentru saptamana viitoare in cadrul procesului intentat contra sa pentru coruptie, a fost amanata din cauza carantinei instituite pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat vineri politia israeliana, relateaza…

- O audiere in care urma sa compara premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevazuta pentru saptamana viitoare in cadrul procesului intentat contra sa pentru coruptie, a fost amanata din cauza carantinei instituite pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat vineri politia israeliana,…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a analizat problemele financiare de la Dinamo și crede ca formația alb-roșie se indreapta spre faliment, in ciuda eforturilor financiare facute de fani. „E meritul lui Gane și Contra. Sunt de felicitat daca au strans randurile și au facut echipa sa joace.…

- Yossi Cohen, seful Mossad, serviciul de informatii externe din Israel, asociatul din umbra al premierului Benjamin Netanyahu, este si omul de baza al acestuia, cel care ii sustine si chiar implementeaza politicile sale privind Orientul Mijlociu. Este si cel care pe care longevivul premier israelian…

- In aceasta dupa-amiaza are loc la Paris prima infațișare in procesul in care Nicolas Sarkozy este judecat pentru corupție, scrie ansa . Un proces fara precedent Nicolas Sarkozy va aparea in fața judecatorilor intr-un caz de corupție bazat pe interceptari, in care este inculpat alaturi de avocatul sau…

- Un fost presedinte trimis in fata unui tribunal pentru fapte de coruptie, o premiera in istoria postbelica a Frantei: Nicolas Sarkozy va fi judecat incepand de luni la Paris in dosarul ''interceptarilor'', alaturi de avocatul sau Thierry Herzog si de fostul inalt magistrat Gilbert…

- Noul șef interimar al Poliției, Eduard Mirițescu, a acceptat infrangerea și a anulat dispoziția prin care comisarul Radu Gavriș era transferat la IPJ Harghita, incepand cu 1 septembrie, de pe funcția de adjunct al Poliției Capitalei pe care o ocupase prin concurs. Procesul lui Gavriș ramane, astfel,…