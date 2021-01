Stiri pe aceeasi tema

- Netanyahu a fost inculpat in noiembrie 2019 de coruptie, frauda si abuz de incredere in trei dosare - o premiera pentru un sef de Guvern israelian in timpul mandatului. Procesul a inceput in mai 2020, cand Netanyahu a confirmat ca intelege acuzatiile care i se aduc. Prezenta sa nu a fost necesara la…

- O audiere in care urma sa compara premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevazuta pentru saptamana viitoare in cadrul procesului intentat contra sa pentru coruptie, a fost amanata din cauza carantinei instituite pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat vineri politia israeliana,…

- Festivalul International de Film de la Berlin, organizat de obicei la inceputul lunii februarie, a fost amanat pentru martie, iar competitia va avea loc online din cauza pandemiei de COVID-19, au anuntat vineri organizatorii, relateaza AFP si dpa. Cea de-a 71-a editie a Berlinalei va avea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat miercuri ca tara sa va incepe administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 pe 27 decembrie, dupa ce a primit un prim lot de la gigantul farmaceutic american Pfizer, informeaza AFP potrivit Agerpres. Aceste prime vaccinuri au sosit cu mare pompa la bordul…

- Yossi Cohen, seful Mossad, serviciul de informatii externe din Israel, asociatul din umbra al premierului Benjamin Netanyahu, este si omul de baza al acestuia, cel care ii sustine si chiar implementeaza politicile sale privind Orientul Mijlociu. Este si cel care pe care longevivul premier israelian…

- Cei doi foști inalți oficiali ai fotbalului mondial sunt cercetați din nou pentru ”escrocherie și abuz de incredere” de Parchetul elvețian, potrivit Le Monde și Mediapart Parchetul elvețian a decis sa deschida front mai larg in ancheta asupra lui Michel Platini și Sepp Blatter, anunța Le Monde și Mediapart.…

- Ziarul Unirea Legea care respinge ordonanța de urgența prin care a fost amanata dublarea alocațiilor, trimisa de Klaus Iohannis pentru reexaminare Președintele Klaus Iohannis a trimis vineri, 13 noiembrie spre reexminare in Parlament legea care respinge ordonanța de urgența prin care a fost amanata…

- Tribunalul Timis a amanat, marti, pronuntarea privind validarea mandatului de primar al lui Dominic Fritz, acesta fiind contestat de trei timisoreni.Biroul de presa al Tribunalului Timis a confirmat pentru AGERPRES ca "pronuntarea a fost amanata pentru miercuri". Marti trebuia sa aiba…