- Numai in ultima saptamana, 5.472 de noi cazuri de infectare cu varianta Delta au fost raportate in Marea Britanie, numarul total al acestor cazuri ajungand, astfel, la 12.431, relateaza Reuters.Desi inca mai este nevoie de date suplimentare pentru a confirma acest lucru, se crede ca vrianta Delta (B.1.617.2)…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a detectat varianta care sta la originea exploziei numarului de cazuri de COVID-19 din India in zeci de alte tari din intreaga lume, a anuntat miercuri agentia pentru sanatate din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), relateaza Agerpres.Varianta B.1.617,…

- Persoanele care vin in Polonia din Brazilia, India sau Africa de Sud vor intra in carantina, a declarat marti ministrul polonez al sanatatii, care a anuntat in acelasi timp ca 16 cazuri de COVID-19 cu varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost confirmate in Polonia, transmite Reuters,…

- Varianta coronavirusului detectata pentru prima data in India risca sa devina a doua cea mai dominanta din Marea Britanie peste cateva saptamani, au avertizat experții dupa ce numarul total de cazuri a crescut la 400. Public Health England (PHE) a declarat ca nu exista „dovezi ale transmiterii comunitare…

- Autoritatile sanitare germane au declarat joi ca au identificat mai multe cazuri de infectii cu varianta indiana a COVID-19, considerata partial responsabila pentru un al doilea val epidemic devastator in India, relateaza AFP. "Avem cazuri izolate in Germania, vom publica un nou raport maine",…

- ​Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat joi Europa împotriva unei relaxari a restrictiilor în pofida scaderii numarului de noi infecții, relateaza AFP și CNBC, potrivit News.ro.Criza sanitara majora cu care se confrunta India în prezent îsi poate avea originea…

- Autoritatile italiene au confirmat luni doua cazuri de infectare cu varianta indiana a coronavirusului, ambele in regiunea Veneto, in nordul Italiei, a declarat la o conferinta de presa guvernatorul acestei regiuni, Luca Zaia, potrivit agentiilor AFP si EFE. Cele doua persoane infectate sunt un barbat…

- De la jumatatea lunii martie, numarul infectarilor și deceselor Covid-19 din India a crescut exponențial: peste 200.000 de cazuri zilnice au fost raportate in ultima saptamana in țara cu 1.393 miliarde de locuitori. Confruntați cu reluarea epidemiei, oamenii de știința analizeaza o anumita varianta:…