- Presedintele statului sud-american Paraguay, Horacio Cartes, a primis ca tara sa isi va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, pentru a marca aniversarea de 70 de ani a statului modern Israel.Cartes a declarat ca si-ar dori ca mutarea sa se produca inainte de finalul mandatului…

- Liderul american, Donald Trump, a declarat vineri ca exista posibilitatea sa participe la deschiderea ambasadei SUA de la Ierusalim, ambasada pe care a decis sa o mute de la Tel Aviv, informeaza Reuters. „Ambasada la Ierusalim a fost promisa de presedinti timp de mai multi ani.…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului.Presedintele american Donald Trump a recunoscut…

