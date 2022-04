Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat, intr-o conversatie la telefon cu omologul sau israelian, Isaac Herzog, impotriva amenintarilor care, in opinia sa, ameninta statutul Moscheei Al-Aqsa din Ierusalim, noteaza AFP. De vineri, fortele de securitate israeliene au ranit peste 170 de persoane,…

- Israelul riposteaza la violentele din Ierusalim si a lansat o racheta spre Fasia Gaza. Au fost atacate pozitiile gruparii Hamas, unde se fabrica arme. Din ianuarie si pana acum, aceasta e prima lovitura asupra palestinienilor.

- Doi barbați din sudul țarii au fost reținuți pentru organizarea migrației ilegale. Aceștia au incercat sa faciliteze calatoria a patru cetațeni turci spre Polonia, prin Ucraina, cu pașapoarte moldovenești falsificate.

- Un barbat suspectat de spionaj a fost arestat la locul unuia dintre cele doua atacuri cu racheta de sambata, la Liov, a anuntat guvernatorul acestei regiuni din vestul Ucrainei, Maksim Kozitki, relateaza The Associated Press.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare care vizeaza precipitatii predominant sub forma de ninsoare indeosebi in sudul, centrul si estul teritoriului, incepand de duminica dupa-amiaza. Pana marti la ora 20:00, in urma precipitatiilor predominant sub forma de ninsoare, local…

- Administratia de Stat a Drumurilor indeamna soferii sa fie atenti la drum, din cauza poleiului format pe parcursul noptii, mai ales in centrul si sudul tarii. In prezent, pe soselele nationale se circula in conditii de iarna. In nord, a fost nevoie de interventia drumarilor.

- In urmatoarele 24 de ore, in raioanele de nord va ninge, iar in centrul și sudul tarii va fi cer variabil. La Briceni si Soroca se asteapta minus 3 grade, la Balți minus doua, iar la Orhei -1.